«Они вытрут о вас ноги»: Орбан обратился к новому премьеру Венгрии Орбан призвал партию «Тиса» не менять интересы Венгрии на одобрение ЕС

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег новое правительство во главе с партией «Тиса» от отказа отстаивать венгерские интересы в Брюсселе. В напутствии политикам на своей странице в соцсети Х он написал, что любая уступчивость перед европейскими структурами обернется для страны потерей политического веса.

Новые ребята должны очень четко понимать одну вещь: если вы не боретесь за Венгрию в Брюсселе, они вытрут о вас ноги, — высказался Орбан.

Он подчеркнул, что отказ от патриотических принципов и национального суверенитета ради финансовой выгоды станет непоправимой исторической ошибкой. Орбан уверен, что венгерский народ не должен позволять иностранным элитам принимать ключевые решения за него.

Заявление последовало после того, как новый парламент Венгрии на своем первом заседании в субботу избрал премьер-министром председателя «Тисы» Петера Мадьяра. Официальное утверждение нового состава правительства запланировано на следующую неделю. После этого он почти сразу призвал президента республики Тамаша Шуйока немедленно уйти в отставку.