09 мая 2026 в 17:16

Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

Мадьяр заявил, что президенту Венгрии нужно уйти в отставку не позднее 31 мая

Петер Мадьяр Фото: Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал президента республики Тамаша Шуйока немедленно уйти в отставку. Он отметил, что глава государства должен покинуть свой пост не позднее 31 мая. Мадьяр также обвинил Шуйока в том, что он не препятствовал злоупотреблениям властей, передает ТАСС.

Тамаш Шуйок должен не мешать демократическому обновлению Венгрии и уйти в отставку не позднее 31 мая, — сказал Мадьяр.

Ранее стало известно, что Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии по итогам первого заседания Государственного собрания нового созыва. За его назначение проголосовали 140 депутатов, против высказались 54 парламентария, один депутат воздержался. Сразу после оглашения результатов голосования новый премьер принес присягу.

До этого Мадьяр выступил с жесткими обвинениями в адрес кабинета бывшего премьера Виктора Орбана, заявив о намеренном опустошении государственной казны и резком росте бюджетного дефицита. По словам политика, дефицит государственного бюджета в 2026 году составит 6,8% от ВВП вместо изначально запланированных 3,9%.

