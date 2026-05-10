10 мая 2026 в 16:33

«Продуманно и тонко»: политолог о словах Путина про кандидатуру Шредера

Политолог Кошкин: Путин словами о Шредере спровоцировал в ЕС поиск переговорщика

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин, упомянув кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в мирном урегулировании конфликта в Украине, спровоцировал в Евросоюзе обсуждение поиска переговорщика, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. При этом он усомнился, что европейский политики одобрят участие Шредера в мирном процессе.

Важнее, что с нашей стороны было предложение. И важнее, что с той стороны началось обсуждение. В этом я вижу тектонические движения. Что касается кандидатуры [Шредера], я не думаю, что на ней сойдутся. Все-таки там нужно большинство, хотя бы 27 государств, если мы говорим о Европе. Пусть даже гипотетически берут Шредера. У него же будет мощнейшая многочисленная оппозиция. Я все-таки считаю, что наш президент очень продуманно и тонко сделал предложение. Он учитывает все процессы, и на той стороне уже речь идет о том, кого бы выбрать, чтобы он мог как-то вести переговоры. Но пока что и [президент Украины Владимир] Зеленский, и Европа на стороне конфликта. Так что здесь не все легко и просто, ― сказал Кошкин.

Ранее внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен заявила, что идею Путина сделать Шредера посредником на переговорах с Евросоюзом нужно приветствовать, это большой жест со стороны Кремля. Она напомнила, что экс-глава правительства давно предлагал свою кандидатуру.

Софья Якимова
