В Германии посоветовали ЕС обратить внимание на большой жест Путина

Идею президента России Владимира Путина сделать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на переговорах с Евросоюзом нужно приветствовать, это большой жест со стороны Кремля, заявила в беседе с ТАСС внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен. Собеседница напомнила, что экс-глава правительства давно предлагал свою кандидатуру.

Я считаю предложение достойным того, чтобы приветствовать. Поскольку у нас в настоящий момент царит безмолвие с германской стороны по отношению к России, было бы крайне важно возобновить диалог. Так что, собственно говоря, это очень большой жест, который делает президент России Путин, — считает Дагделен.

Ранее Путин заявил, что Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией. Он уточнил, что выбор стоит за европейцами, однако было бы хорошо, чтобы этот человек не позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Москвы.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков выразил мнение, что на Украине осознают необходимость вывода войск с территории Донбасса. По его мнению, переговорный процесс затянулся из-за упрямства украинской власти.