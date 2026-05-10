День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 10:00

Тонкое тесто и горсть ароматной зелени — через полчаса на столе кутабы, которые заменят и обед, и ужин, и перекус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт азербайджанских лепешек для тех, кто любит полезную и вкусную еду без заморочек. Никаких дрожжей, никакой долгой возни — просто замесил тесто, нарезал зелень и обжарил на сухой сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, хрустящие лепешки с сочной, ярко-зеленой начинкой из душистых трав, которая тает во рту и наполняет организм витаминами. Внутри — целый букет весенней зелени: укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, шпинат, щавель, а иногда и молодая крапива. По вкусу они напоминают и чебуреки, и пирожки одновременно, но гораздо полезнее и легче.

Идеальны к айрану, кефиру или сметане — отличный перекус, который не оставит тяжести. Готовятся из доступных продуктов, а съедаются еще быстрее. Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 200 мл теплой воды, 1 ч. ложка соли; для начинки — по большому пучку любой зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, шпинат), 50 г сливочного масла, соль и перец по вкусу.

Замесите крутое, эластичное тесто из муки, воды и соли, накройте и оставьте на 20–30 минут. Всю зелень мелко порубите, посолите, поперчите и добавьте растопленное сливочное масло. Тесто разделите на 10–12 шариков, раскатайте каждый в очень тонкую лепешку. На половину лепешки выложите горку зелени, накройте второй половиной и плотно защипните края. Разогрейте сухую сковороду с толстым дном.

Жарьте кутабы по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых подпалин. Готовые кутабы сразу смажьте сливочным маслом и сложите стопкой под крышку, чтобы они стали мягче. Подавайте горячими с кисломолочным напитком.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Запекаю молодую капусту с рисом и яйцом — голубцы-лентяйки в духовке за 35 минут, сочнее и быстрее классических
Общество
Запекаю молодую капусту с рисом и яйцом — голубцы-лентяйки в духовке за 35 минут, сочнее и быстрее классических
Пачка творога, яйцо и масло — через 25 минут на столе «розочки»: слоистые, румяные и нежнее магазинных ватрушек
Общество
Пачка творога, яйцо и масло — через 25 минут на столе «розочки»: слоистые, румяные и нежнее магазинных ватрушек
Заворачиваю фарш в лаваш и запекаю — через 20 минут турецкие рулетики сочнее и ароматнее беляшей
Общество
Заворачиваю фарш в лаваш и запекаю — через 20 минут турецкие рулетики сочнее и ароматнее беляшей
Разбиваю яйца прямо на лаваш и ставлю на огонь — через 10 минут подаю треугольники а-ля пицца
Общество
Разбиваю яйца прямо на лаваш и ставлю на огонь — через 10 минут подаю треугольники а-ля пицца
рецепты
кулинария
кутабы
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перечислены самые востребованные в России профессии
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.