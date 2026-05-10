Тонкое тесто и горсть ароматной зелени — через полчаса на столе кутабы, которые заменят и обед, и ужин, и перекус

Тонкое тесто и горсть ароматной зелени — через полчаса на столе кутабы, которые заменят и обед, и ужин, и перекус

Это гениально простой рецепт азербайджанских лепешек для тех, кто любит полезную и вкусную еду без заморочек. Никаких дрожжей, никакой долгой возни — просто замесил тесто, нарезал зелень и обжарил на сухой сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, хрустящие лепешки с сочной, ярко-зеленой начинкой из душистых трав, которая тает во рту и наполняет организм витаминами. Внутри — целый букет весенней зелени: укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, шпинат, щавель, а иногда и молодая крапива. По вкусу они напоминают и чебуреки, и пирожки одновременно, но гораздо полезнее и легче.

Идеальны к айрану, кефиру или сметане — отличный перекус, который не оставит тяжести. Готовятся из доступных продуктов, а съедаются еще быстрее. Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 200 мл теплой воды, 1 ч. ложка соли; для начинки — по большому пучку любой зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, шпинат), 50 г сливочного масла, соль и перец по вкусу.

Замесите крутое, эластичное тесто из муки, воды и соли, накройте и оставьте на 20–30 минут. Всю зелень мелко порубите, посолите, поперчите и добавьте растопленное сливочное масло. Тесто разделите на 10–12 шариков, раскатайте каждый в очень тонкую лепешку. На половину лепешки выложите горку зелени, накройте второй половиной и плотно защипните края. Разогрейте сухую сковороду с толстым дном.

Жарьте кутабы по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых подпалин. Готовые кутабы сразу смажьте сливочным маслом и сложите стопкой под крышку, чтобы они стали мягче. Подавайте горячими с кисломолочным напитком.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.