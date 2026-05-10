Число пострадавших в ДТП со школьной «Газелью» под Омском возросло

Число пострадавших в ДТП со школьной «Газелью» под Омском возросло В смертельном ДТП со школьной «Газелью» под Омском пострадали 10 человек

Количество пострадавших в аварии со школьной «Газелью» в Омской области увеличилось до 10 человек, пишет Telegram-канал «112». После столкновения микроавтобуса с фурой травмы получили семеро детей и водитель. Один ребенок не выжил.

Как сообщает источник, возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи намерены проверить организацию перевозки детей.

Ранее сообщалось, что дети, попавшие в аварию со смертельным исходом, возвращались домой после футбольных соревнований. Губернатор Виталий Хоценко подтвердил, что автомобильная авария произошла на трассе в сторону Тюкалинска. Он добавил, что пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Также три человека, в том числе двое детей, пострадали при сходе трамвая с рельсов в Бийске. Съезд вагона с трамвайных путей на проезжую часть произошел на улице Мухачева в районе дома № 157.