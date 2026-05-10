Появились детали смертельного ДТП с участием детей под Омском Попавшие в смертельную аварию под Омском дети ехали с футбольных соревнований

Дети, попавшие в аварию со смертельным исходом в Омской области, возвращались домой после футбольных соревнований, сообщает Telegram-канал «112». В школьной «Газели» ехали восемь юных спортсменов.

По пути в населенный пункт, где проживали дети, микроавтобус столкнулся с фурой. В результате один ребенок погиб, еще семерых госпитализировали.

Ранее губернатор Виталий Хоценко подтвердил, что автомобильная авария произошла на трассе в сторону Тюкалинска. Он добавил, что пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего мальчика.

