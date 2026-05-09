Пенсионер устроил смертельное ДТП на юго-востоке Москвы

Один человек погиб, еще один пострадал при наезде автомобиля на дублер на юго-востоке Москвы, сообщил Telegram-канал «112». ДТП произошло на улице Привольной. Предварительно, за рулем находился пенсионер. Пострадавшего госпитализировали.

Водитель Volkswagen задел ограждение и перевернулся. Причины и обстоятельства пока неизвестны. На месте работают правоохранители.

Ранее в Улан-Удэ столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии пострадали пять человек. Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota Chaser врезался в Nissan Serena, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

До этого сообщалось, что временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов получил переломы нижних конечностей в результате дорожно-транспортного происшествия. Его прооперировали, состояние оценивается как стабильное.

Также в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса. Водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры автобуса, по предварительной информации, не пострадали.