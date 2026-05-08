Врио Минэкономразвития Дагестана пострадал в ДТП

Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов получил переломы ног в ДТП, сообщили ТАСС в Минздраве региона. Согласно предоставленным данным, его прооперировали, состояние здоровья стабильное, угрозы жизни нет.

Была авария с участием «Газели». В результате пострадал Гаджи Русланович, его водитель и водитель «Газели», который выехал навстречу. Министру провели операцию, у него переломы нижних конечностей. Но все под контролем. Угрозы жизни нет, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Кизлярском районе Дагестана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла на 335-м километре трассы Астрахань — Махачкала.

До этого сообщалось о четверых погибших в результате масштабной аварии под Екатеринбургом. Трагедия случилась, когда водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В то же время в подмосковных Люберцах случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое подростков.