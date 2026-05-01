01 мая 2026 в 23:03

В Дагестане легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру

В Кизлярском районе Дагестана в ДТП с фурой погибли три человека

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Кизлярском районе Дагестана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщили в МВД по Республике Дагестан. Авария произошла на 335-м километре трассы «Астрахань — Махачкала».

Согласно предоставленным данным, за рулем легкового авто был 23-летний водитель. Он решил выехать на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с фурой.

В результате происшествия водитель и двое его пассажиров скончались на месте происшествия. Другие детали ДТП пока не уточняются.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники МВД.

Ранее стало известно о четверо погибших в результате масштабной аварии под Екатеринбургом. Трагедия случилась, когда водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

До этого в подмосковных Люберцах произошло дорожно транспортное происшествие, в котором пострадали двое подростков. Скутер, на котором ехали дети, столкнулся с автомобилем Citroen. Оба ребенка получили травмы различной степени тяжести.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

