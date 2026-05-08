08 мая 2026 в 06:00

Названы самые опасные регионы для автотуристов

Страховой дом ВСК: Москва и Новосибирск стали лидерами по ДТП среди автотуристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москва и Новосибирск оказались в числе городов с наибольшим количеством ДТП среди автотуристов, заявили NEWS.ru в страховом доме ВСК. По информации компании, безопаснее всего путешествовать по Северному Кавказу и Татарстану.

Около 3% ДТП по ОСАГО происходит во время автопутешествий. Причем на мужчин приходится 86% страховых событий. Самые «опасные» регионы страны для водителей — Москва и Московская область (22%), Новосибирская область (13%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%), Омская область (4%), Ростовская область, Краснодарский край и Башкортостан (по 3%). Среди популярных туристических направлений наиболее безопасные — трассы Северного Кавказа (1,8%), а также Татарстана и Нижегородской области (по 1,5%), Волгоградской области (1,1%), Алтая (0,5%), Ярославской области (0,4%) и Карелии (0,05%), — поделились в компании.

Там добавили, что весной больше всего страховых случаев по ОСАГО происходит в апреле (1,9% от всех страховых случаев за год) и мае (1,3%). По словам экспертов, самое рискованное время для автопутешественников — осень: 57% ДТП случается в октябре, 18% — в сентябре и 7% — в ноябре.

Интересно, что готовность автомобилистов к дальним маршрутам сильно различается. Почти 50% российских автовладельцев считает комфортной дистанцию до 1–1,5 тыс. километров. 25% респондентов готовы преодолевать 2–3 тыс. километров за одну поездку, а 10% — длиной более 3 тыс. километров, — заключили специалисты.

Ранее автоэксперт Игорь Серебряков заявил, что водители могут самостоятельно менять диски, укреплять днище кузова и вносить другие улучшения в интерьер и экстерьер автомобиля. По его словам, к разрешенным доработкам относятся замена ламп в салоне на светодиодные и установка дополнительной подсветки зоны ног.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
