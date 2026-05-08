Названы самые опасные регионы для автотуристов

Москва и Новосибирск оказались в числе городов с наибольшим количеством ДТП среди автотуристов, заявили NEWS.ru в страховом доме ВСК. По информации компании, безопаснее всего путешествовать по Северному Кавказу и Татарстану.

Около 3% ДТП по ОСАГО происходит во время автопутешествий. Причем на мужчин приходится 86% страховых событий. Самые «опасные» регионы страны для водителей — Москва и Московская область (22%), Новосибирская область (13%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%), Омская область (4%), Ростовская область, Краснодарский край и Башкортостан (по 3%). Среди популярных туристических направлений наиболее безопасные — трассы Северного Кавказа (1,8%), а также Татарстана и Нижегородской области (по 1,5%), Волгоградской области (1,1%), Алтая (0,5%), Ярославской области (0,4%) и Карелии (0,05%), — поделились в компании.

Там добавили, что весной больше всего страховых случаев по ОСАГО происходит в апреле (1,9% от всех страховых случаев за год) и мае (1,3%). По словам экспертов, самое рискованное время для автопутешественников — осень: 57% ДТП случается в октябре, 18% — в сентябре и 7% — в ноябре.

Интересно, что готовность автомобилистов к дальним маршрутам сильно различается. Почти 50% российских автовладельцев считает комфортной дистанцию до 1–1,5 тыс. километров. 25% респондентов готовы преодолевать 2–3 тыс. километров за одну поездку, а 10% — длиной более 3 тыс. километров, — заключили специалисты.

