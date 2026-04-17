Водителям рассказали, какие доработки авто можно делать самостоятельно

Автоэксперт Серебряков: водители могут сами менять диски и укреплять днище машин

Водители могут самостоятельно менять диски и укреплять днище кузова, а также выполнять ряд других улучшений в интерьере и экстерьере машины, заявил NEWS.ru автоэксперт директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. По его словам, к разрешенным доработкам также относятся замена ламп в салоне на светодиодные и монтаж дополнительной подсветки зоны ног.

Автовладельцы зачастую улучшают характеристики машин, причем многие доработки можно выполнять самостоятельно. Разрешена замена штатных ламп в салоне на светодиодные и монтаж дополнительной подсветки зоны ног. Допускаются установка новых чехлов на сиденья, замена накладок на педалях и рулевой оплетки. Самым частым решением в тюнинге кузова является замена штампованных дисков на легкосплавные. Кроме того, можно установить защитные элементы на днище. Монтаж нештатных бамперов, обвесов и спойлеров, а также любое изменение световой оптики в РФ запрещены, — сказал Серебряков.

Ранее сообщалось, что российских автовладельцев могут начать лишать прав за установку ксеноновых фар и глушителей без катализаторов. С соответствующей инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он направил письмо со своим предложением на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Смехотворно»: экс-нардеп об увлечениях украинской власти черной магией
Байден задолжал более $20 млн кредиторам
Количество сбитых БПЛА над Ленобластью увеличилось более чем вдвое
Психолог рассказала, как отличить весеннюю депрессию от апатии
Россияне массово регистрируются в южнокорейском мессенджере
Зоопсихолог ответила, как распознать депрессию у кошки
Психолог раскрыла секрет долговечных крепких отношений
Житель Приморья получил внушительный срок за поджог банка
Во Владивостоке на вокзале обрушился перрон с людьми
Успешное наступление у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 17 апреля
Водителям рассказали, какие доработки авто можно делать самостоятельно
Спасатели вновь начнут искать Усольцевых
Турэксперт рассказала, как быстро вычислить гида-мошенника
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 апреля
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с детскими конкурсами
Задержаны трое мужчин за попытку взорвать силовика в Москве
Юрист назвал нюанс нового закона об обороте криптовалюты
Трамп раскрыл детали договоренностей с Ираном по урану
Врач ответила, можно ли самостоятельно заметить меланому на ранней стадии
Миллионы россиян будут отчитываться за переводы на карту
Дальше
