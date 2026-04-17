Водителям рассказали, какие доработки авто можно делать самостоятельно

Водители могут самостоятельно менять диски и укреплять днище кузова, а также выполнять ряд других улучшений в интерьере и экстерьере машины, заявил NEWS.ru автоэксперт директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. По его словам, к разрешенным доработкам также относятся замена ламп в салоне на светодиодные и монтаж дополнительной подсветки зоны ног.

Автовладельцы зачастую улучшают характеристики машин, причем многие доработки можно выполнять самостоятельно. Разрешена замена штатных ламп в салоне на светодиодные и монтаж дополнительной подсветки зоны ног. Допускаются установка новых чехлов на сиденья, замена накладок на педалях и рулевой оплетки. Самым частым решением в тюнинге кузова является замена штампованных дисков на легкосплавные. Кроме того, можно установить защитные элементы на днище. Монтаж нештатных бамперов, обвесов и спойлеров, а также любое изменение световой оптики в РФ запрещены, — сказал Серебряков.

Ранее сообщалось, что российских автовладельцев могут начать лишать прав за установку ксеноновых фар и глушителей без катализаторов. С соответствующей инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он направил письмо со своим предложением на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.