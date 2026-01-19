В России могут начать лишать водительских прав за нелегальный тюнинг

В России могут начать лишать водительских прав за нелегальный тюнинг В НАС предложили лишать водительских прав за установку ксеноновых фар

Российских автовладельцев могут начать лишать прав за установку ксеноновых фар и глушителей без катализаторов, сообщил Telegram-канал SHOT. С соответствующей инициативой выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он направил письмо со своим предложением на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Шапорин отметил, что яркий свет от ксеноновых фар ослепляет других водителей, что приводит к росту аварийности на дорогах. Также в НАС считают неэффективными меры против установки «прямоточных» глушителей, которые увеличивают уровень шума и выброс вредных веществ.

За оба нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В качестве альтернативы предлагается либо повысить штраф до 30 тыс. рублей, либо ввести наказание в виде лишения водительских прав.

Ранее Министерство внутренних дел России подготовило поправки к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав. В их числе — 60 дней вместо полугода на сдачу практики, запрет на использование гаджетов и замена бумажных справок о состоянии здоровья на электронные.