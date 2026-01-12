Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 12:03

МВД предложило новые правила сдачи экзаменов на права

В России сократят срок пересдачи экзаменов на водительские права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство внутренних дел России подготовило поправки к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав, передает «Парламентская газета». В их числе – 60 дней вместо полугода на сдачу практики, запрет на использование гаджетов и замена бумажных справок о состоянии здоровья на электронные.

Сейчас у нас часто происходят ситуации, когда кандидат, сдающий экзамены «самокатом» — то есть самостоятельно, не через автошколу, — приходит в ГИБДД, а там ему ставят практическую часть через полгода. Через полгода он прийти не может, а там уже истекает срок действия теоретической части. И, таким образом, человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию. В целом — грамотное и хорошее нововведение, — рассказал эксперт рабочей группы Дмитрий Попов.

Кроме того, вводятся внеочередные медосмотры для дальнобойщиков и таксистов. Также с 2027 года водительские удостоверения начнут автоматически приостанавливать, если у водителя обнаружат заболевания, несовместимые с управлением ТС.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что российские водительские удостоверения, срок действия которых истекал до 31 декабря 2025 года включительно, автоматически продлены на три года. Вносить изменения в документ или менять «пластик» не требуется.

