ВС России признал незаконным лишение прав из-за ошибки с СМС-уведомлением

Верховный суд Российской Федерации признал незаконным лишение водительских прав женщины из-за того, что она не получила СМС-уведомление о заседании по ее делу, сообщает ТАСС. Суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил материалы на новое рассмотрение.

Решение судьи Адлерского районного суда Сочи Краснодарского края от 21 ноября 2024 года и постановление судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 3 марта 2025 года, вынесенные в отношении Барчаховой Валентины Вадимовны по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отменить. Данное дело возвратить на новое рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи Краснодарского края, — говорится в решении.

Согласно материалам дела, сотрудники полиции задержали Валентину Барчахову по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Суд первой инстанции лишил ее водительских прав на полтора года и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Барчахова оспорила решение, указав, что не получила уведомление о заседании, на котором рассматривался вопрос о лишении ее удостоверения. При составлении протокола об административном правонарушении она дала согласие на получение извещения по СМС и указала номер мобильного телефона для направления сообщения.

Сотрудники Адлерского районного суда Сочи направили уведомление на другой номер телефона. В результате Барчахова не получила сообщение о дате и времени заседания. Судья районного суда посчитал, что она не явилась на заседание, несмотря на надлежащее извещение. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение. Верховный суд отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

