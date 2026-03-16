Верховный суд поставил точку в деле Генпрокуратуры против Raven Russia Верховный суд оставил в силе передачу складов Raven Russia государству

Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций о передаче государству 16 складских комплексов девелоперской группы Raven Russia, передает РИА Новости. Судья Елена Борисова не нашла оснований для передачи дела на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Генпрокуратура подала иск в августе 2024 года. Надзорное ведомство оспорило опционное соглашение между британской компанией Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd.

По данным истца, в результате сделки российские активы группы Raven оказались под контролем иностранных инвесторов. Генпрокуратура указала, что Федеральная антимонопольная служба и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке уведомлены не были, что противоречит требованиям законодательства.

В ходе разбирательства ответчики заявляли, что сделка была направлена на передачу российских активов Raven Russia отечественному менеджменту. По их словам, эта цель не скрывалась и была реализована через продажу иностранных материнских структур. Представители компании назвали решение суда незаконным и необоснованным.

Ранее Верховный суд отклонил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика и оставил в силе решение об изъятии компаний группы «Домодедово». Заседание по делу прошло в закрытом режиме.