21 февраля 2026 в 04:50

Новые правила обучения на водительские права вступят в силу в России

Говырин: с 1 марта в РФ введут новые программы обучения на водительские права

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
В России с 1 марта вступают в силу обновленные правила подготовки водителей, напомнил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Новые программы обучения учитывают последние изменения в ПДД и предполагают увеличение практических занятий.

Корректировки в процесс обучения вносятся согласно приказу Минпросвещения от 1 июля 2025 года. Документ вводит в действие 47 примерных программ, которые охватывают подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей различных категорий.

Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения, — сообщил парламентарий.

В связи с нововведениями автошколам предстоит до 1 марта актуализировать собственные образовательные программы, чтобы привести их в соответствие с утвержденными стандартами. При этом для граждан, которые уже приступили к обучению и были зачислены в группы до наступления весны, правила не меняются: они смогут завершить курс и сдать экзамены по старым программам.

Ранее стало известно, что для водителей старше 65 лет с 2026 года введут новые правила прохождения медкомиссии. Автомобилистам этой возрастной категории придется сдавать дополнительные анализы. Теперь врачи еще до приема смогут ознакомиться с полной историей здоровья пациента в единой системе.

