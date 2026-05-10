День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 16:13

«Лавандовый раф» внесли в базу «Миротворца»

Популярный блогер и ресторатор Василенко оказался в базе «Миротворца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер и ресторатор Николай Василенко оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. На блогера в соцсетях подписано свыше 1 млн человек. Подписчики прозвали его лавандовым рафом из-за спокойной манеры говорить и позитивных высказываний.

Персональные данные Василенко появились на украинском сайте 10 мая. Авторы базы обвинили его в публичной поддержке России, а также в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения в список стала покупка блогером внедорожника для участников СВО.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее семь несовершеннолетних были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Личные данные детей появились на портале 6 мая. Всем им вменяется якобы «сознательное нарушение государственной границы» Украины.

Общество
Миротворец
Украина
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.