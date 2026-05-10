«Лавандовый раф» внесли в базу «Миротворца» Популярный блогер и ресторатор Василенко оказался в базе «Миротворца»

Блогер и ресторатор Николай Василенко оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. На блогера в соцсетях подписано свыше 1 млн человек. Подписчики прозвали его лавандовым рафом из-за спокойной манеры говорить и позитивных высказываний.

Персональные данные Василенко появились на украинском сайте 10 мая. Авторы базы обвинили его в публичной поддержке России, а также в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения в список стала покупка блогером внедорожника для участников СВО.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее семь несовершеннолетних были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Личные данные детей появились на портале 6 мая. Всем им вменяется якобы «сознательное нарушение государственной границы» Украины.