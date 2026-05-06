В базу «Миротворца» внесли еще семерых несовершеннолетних

Семь несовершеннолетних были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Личные данные детей появились на портале в среду, 6 мая. Всем им вменяется «сознательное нарушение государственной границы» Украины.

Уточняется, что речь идет о пересечении контрольных пунктов при перемещении из Ростовской области на территории Луганской и Донецкой народных республик. Возраст внесенных в список детей варьируется от 5 до 17 лет.

Ранее в базу «Миротворца» был внесен президент федерации футбола Сызрани Александр Кочененко. Персональные сведения о функционере появились на портале 3 мая.

Позднее в базу «Миротворца» также попала российская телеведущая, певица и юрист Екатерина Гордон. Персональная информация о ней была размещена на сайте 4 мая. Телеведущую обвинили в публичной поддержке российских властей, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Гордон открыто выступала в поддержку специальной операции, а также осуждала разжигание ненависти к русским.