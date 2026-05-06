День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 15:25

В базу «Миротворца» внесли еще семерых несовершеннолетних

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семь несовершеннолетних были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Личные данные детей появились на портале в среду, 6 мая. Всем им вменяется «сознательное нарушение государственной границы» Украины.

Уточняется, что речь идет о пересечении контрольных пунктов при перемещении из Ростовской области на территории Луганской и Донецкой народных республик. Возраст внесенных в список детей варьируется от 5 до 17 лет.

Ранее в базу «Миротворца» был внесен президент федерации футбола Сызрани Александр Кочененко. Персональные сведения о функционере появились на портале 3 мая.

Позднее в базу «Миротворца» также попала российская телеведущая, певица и юрист Екатерина Гордон. Персональная информация о ней была размещена на сайте 4 мая. Телеведущую обвинили в публичной поддержке российских властей, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Гордон открыто выступала в поддержку специальной операции, а также осуждала разжигание ненависти к русским.

Европа
Украина
Миротворец
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.