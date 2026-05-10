10 мая 2026 в 15:43

Дело о пораженном хантавирусом лайнере приобрело новый поворот

Первый самолет с эвакуированными с лайнера пассажирами вылетел из Тенерифе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Из Тенерифе вылетел первый самолет с пассажирами лайнера MV Hondius, пораженного хантавирусом, сообщает The Guardian. Судно направилось в Мадрид, людей поместят на карантин.

У нас есть новости с Тенерифе, где, как сообщается, небольшая группа испанских пассажиров, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, зараженного хантавирусом, вылетела самолетом в Центральный госпиталь обороны Гомеса Уллы в Мадриде. По прибытии в Мадрид они будут помещены на карантин, — уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что российский член экипажа круизного лайнера MV Hondius продолжит находиться на борту судна на пути в Нидерланды. В посольстве РФ в Мадриде уточнили, что корабль направляется в голландский порт для проведения полной санитарной обработки и дезинфекции помещений.

До этого стало известно, что лайнер MV Hondius прибыл к берегам испанского острова Тенерифе, относящегося к Канарским островам, для проведения эвакуации. По словам Падильи, эвакуация на моторных лодках Zodiac будет проходить группами по пять человек. Первыми доставят на сушу 14 граждан Испании. За процессом, который начался на рассвете, следят 325 гражданских гвардейцев и 33 полицейских.

