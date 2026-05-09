Глава ВОЗ прибыл на Тенерифе для контроля вспышки хантавируса на лайнере

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл на остров Тенерифе для контроля эвакуации с круизного лайнера MV Hondius, передает France-Presse. Это связано со вспышкой хантавируса Андес на борту судна.

В воскресенье около 150 человек, оставшихся на борту, планируется эвакуировать и доставить домой самолетами, подчеркнули в источнике. Операция проводится при участии специалистов и под контролем международной организации.

Ранее стало известно, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту, заявил один из пассажиров судна, турецкий блогер Рухи Ченет. Экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам.

До этого в Тайбэе был зарегистрирован смертельный случай заражения хантавирусом. На данный момент в городе выявлен один заболевший. Власти начали масштабную санитарную обработку.