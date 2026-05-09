День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 23:48

Глава ВОЗ прибыл на Тенерифе для контроля вспышки хантавируса на лайнере

Глава ВОЗ прибыл на Тенерифе для контроля вспышки хантавируса на лайнере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл на остров Тенерифе для контроля эвакуации с круизного лайнера MV Hondius, передает France-Presse. Это связано со вспышкой хантавируса Андес на борту судна.

В воскресенье около 150 человек, оставшихся на борту, планируется эвакуировать и доставить домой самолетами, подчеркнули в источнике. Операция проводится при участии специалистов и под контролем международной организации.

Ранее стало известно, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту, заявил один из пассажиров судна, турецкий блогер Рухи Ченет. Экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам.

До этого в Тайбэе был зарегистрирован смертельный случай заражения хантавирусом. На данный момент в городе выявлен один заболевший. Власти начали масштабную санитарную обработку.

Мир
Тенерифе
ВОЗ
хантавирус
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар вспыхнул возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже
Япония подтвердила визит чиновников в Россию
Названы новые экзотические направления для россиян
Мольбы к зрителям, потеря популярности, бедность: где сейчас Нурлан Сабуров
В России начнут строить первый частный космодром
Экс-депутат Риги рассказал о военной и идеологической роли Прибалтики
Названы регионы России, где получают более 1 млн рублей
Сабуров признался, что провалил экзамен по русскому языку
Россиянам напомнили, как избежать кишечных инфекций в теплый сезон
Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето
Евросоюз передумал участвовать в переговорах по Украине
Москвичей ждет потепление с дождями
В Минобрнауки назвали дату старта приема в российские вузы
Лодка с пассажирами взорвалась в Майами
Пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе
Израиль создал секретную базу в Ираке
ВОЗ назвала отличия хантавируса от коронавируса
В Киеве неизвестный открыл стрельбу у жилого комплекса
«Самоорганизуются в концлагерь»: Захарова высказалась о словах Мерца
Россия и Китай готовы сделать шаг в нефтегазовом сотрудничестве
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.