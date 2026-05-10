«Ложные герои»: Алиев поставил на место европейских покровителей Армении

Некоторые иностранные лидеры, препятствующие достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном, понимают, что бессильны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан. По его словам, в ЕС пытаются представить себя «ложными героями», но все их действия — пустословие, передает Report.

Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году — что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие, и ничего более. Все, чем они занимаются, — это пустословие, поэтому коэффициент поддержки в их собственных странах составляет 10–15%. Теперь они якобы спасли Армению от нас, — подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что Азербайджан обладает возможностями для проведения любых военных операций в любом месте и это, как он подчеркнул, известно руководству Армении и силам, которые за ним стоят.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Азербайджан и подверг резкой критике деятельность Европейского парламента. Выступая в защиту суверенной внешней политики в соцсети Х, он отметил, что европейские законодатели необоснованно вмешиваются во внутренние дела других государств. По мнению Фицо, позиция Баку в отношении антиазербайджанских резолюций является справедливой.

Алиев в свою очередь заявил, что высоко оценивает партнерство со Словакией, и пригласил Фицо в Баку. Так глава государства поддержал его призыв к Европейскому парламенту не вмешиваться во внутренние дела других стран.