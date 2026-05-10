День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 16:30

«Ложные герои»: Алиев поставил на место европейских покровителей Армении

Алиев: европейские покровители Армении бессильны перед Азербайджаном

Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Некоторые иностранные лидеры, препятствующие достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном, понимают, что бессильны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан. По его словам, в ЕС пытаются представить себя «ложными героями», но все их действия — пустословие, передает Report.

Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году — что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие, и ничего более. Все, чем они занимаются, — это пустословие, поэтому коэффициент поддержки в их собственных странах составляет 10–15%. Теперь они якобы спасли Армению от нас, — подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что Азербайджан обладает возможностями для проведения любых военных операций в любом месте и это, как он подчеркнул, известно руководству Армении и силам, которые за ним стоят.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Азербайджан и подверг резкой критике деятельность Европейского парламента. Выступая в защиту суверенной внешней политики в соцсети Х, он отметил, что европейские законодатели необоснованно вмешиваются во внутренние дела других государств. По мнению Фицо, позиция Баку в отношении антиазербайджанских резолюций является справедливой.

Алиев в свою очередь заявил, что высоко оценивает партнерство со Словакией, и пригласил Фицо в Баку. Так глава государства поддержал его призыв к Европейскому парламенту не вмешиваться во внутренние дела других стран.

Азербайджан
Ильхам Алиев
Европарламент
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Соседняя страна заявила о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
В Республике Сербской высказались о судьбе совместных проектов с Россией
Россия потребовала от ФРГ признания геноцида советского народа
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.