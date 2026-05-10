10 мая 2026 в 09:35

Заворачиваю фарш в лаваш и запекаю — через 20 минут турецкие рулетики сочнее и ароматнее беляшей

Это гениально простой рецепт рулетиков из лаваша для тех, кто любит сытные и сочные блюда, но не хочет возиться с тестом и лепкой. Никакой раскатки — только лаваш, фарш, овощи и ароматные специи.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные рулетики с сочной, пряной мясной начинкой, пропитанные йогуртовым соусом с чесноком и зеленью. Лаваш становится золотистым и хрустящим снаружи, а внутри — нежный, сочный фарш с болгарским перцем и луком.

Благодаря томатному соусу и запеканию рулетики получаются не сухими, а очень насыщенными и ароматными. Это блюдо достойно праздничного стола или романтического ужина. Готовится проще простого, а выглядит и пахнет так, что гости будут восхищены.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 200 г томатного соуса, 150 г густого йогурта, соль, перец, паприка, зелень укропа и петрушки. Лук и перец мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. Добавьте фарш, обжаривайте, помешивая, 5–7 минут. Посолите, поперчите, добавьте паприку. Лаваш разрежьте на полоски шириной 8–10 см. На край каждой полоски выложите фарш, сверните плотный рулетик. Выложите рулетики швом вниз в форму для запекания. Смешайте томатный соус с 100 мл воды, залейте рулетики. Запекайте при 180 °C 15–20 минут. Смешайте йогурт с измельченным чесноком и зеленью. Подавайте рулетики горячими, полив йогуртовым соусом.

