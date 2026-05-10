Город полторы недели утопает в фекалиях: авария в Энгельсе, что известно

Тысячи жителей Энгельса Саратовской области остались без воды на майские праздники. Каковы подробности аварии, что произошло на местном коллекторе и правда ли город полторы недели утопает в фекалиях?

Что известно об аварии в Энгельсе: жители остались без воды

В конце апреля в Энгельсе произошла авария на главном самотечном коллекторе диаметром 1200 мм. Глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов заявил о разрушении верхнего свода участка трубопровода.

Ремонтные бригады вскоре приступили к восстановительным работам на канализационных сетях. На этом фоне в более чем 100 домах понизили давление; власти организовали подвоз воды; в городе ввели режим ЧС. В ходе ремонта Леонов предупредил жителей о кратковременных отключениях, без которых, по его словам, проведение ряда работ невозможно. Авария затронула почти 200 тысяч человек.

Местный житель Артем рассказал СМИ, что впервые воду в его доме отключили 7 мая в 17:00, хотя запланировано было на 21:00. Подача возобновилась ночью 9 мая, однако днем снова остановилась — около 14:00 (вместо 20:00).

Другая горожанка Оксана заявила, что по месту ее проживания на улице Степной воду отключили 9 мая после 20:00 без предупреждения; объект не был в списках на отключение. Еще один человек рассказал, что воду в его доме периодически включают на несколько часов; стабильного водоснабжения нет.

10 мая Леонов сообщил, что продолжаются аварийно-восстановительные работы на главном самотечном коллекторе по улице Менделеева. Сейчас ведутся мероприятия по понижению уровня стоков в рабочем котловане. Для этого временно отключены канализационные насосные станции, что позволит снизить уровень воды и создать необходимые условия для дальнейших этапов, добавил он.

Правда ли город утопает в фекалиях

После аварии на коллекторе город накрыли аномальные осадки. Из-за этого ситуация серьезно усугубилась: дворы и первые этажи домов заполонила зловонная жидкость.

«Ленинградская, 5 и ближайшие дома тонут в говне. Администрация, примите меры», — жалуются в сообществе «Мой Энгельс» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение автор сопроводил видеозаписью затопленной улицы.

В чате администрации Энгельсского района один из пользователей написал, что дома № 5 и № 5а по улице Полтавской «утопают в канализации». Заявление также сопровождается видеокадрами.

«Во дворе стоит канализационная вода, <...> в квартире — зловещий запах, вода с каждой минутой еще больше прибывает», — говорится в сообщении.

СМИ и Telegram-каналы описывают ситуацию в городе как «фекальный апокалипсис».

Где еще в России произошли коммунальные аварии

Ночью 10 мая еще одна коммунальная авария произошла в городе Бодайбо Иркутской области. Там проблемы возникли с плавучей насосной станцией «Роса». По словам главы городской администрации Евгения Юмашева, внештатная ситуация спровоцирована резким подъемом уровня воды в реке Витим на фоне бурного ледохода. В результате станцию частично выдавило на берег обломками льда.

Вследствие аварии жители Бодайбо более 14 часов (на момент публикации) сидят без воды. При этом организовать запасы проблематично: пятилитровок в магазинах почти не осталось, а цена за единицу достигает 500 рублей; некоторые торговые сети накручивают стоимость из-за дефицита, жалуются горожане.

Ситуация усугубляется замерзанием большинства колодцев и родников в Бодайбо. Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения идут до сих пор.

