В Энгельсе введен режим ЧС из-за «фекального» апокалипсиса

Поломка канализации оставила жителей Энгельса без воды на майских праздниках

Почти 200 тыс. жителей Энгельса остались без воды на майские праздники из-за аварии главного коллектора, сообщает Telegram-канал Baza. Ситуация достигла критической отметки, когда после аномальных осадков содержимое канализаций начало затапливать дворы и первые этажи жилых домов, местные жители начали жаловаться на зловонный запах.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, а Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям использовать только кипяченую или бутилированную воду. Местные власти организовали круглосуточную откачку стоков и подвоз питьевой и технической воды по десяткам адресов для нужд населения. Несмотря на привлечение всех доступных ресурсов, точные сроки завершения восстановительных работ на объекте остаются неизвестными.

Коммунальные службы города обратились к гражданам с просьбой минимизировать использование канализации, чтобы избежать формирования новых засоров. Специалисты предупреждают, что скопление отходов в пустых трубах может привести к новой волне локальных аварий. Ремонтные бригады продолжают работу в авральном режиме, пытаясь стабилизировать обстановку в затопленных районах.

До этого в Первоуральске жители остались без стабильного водоснабжения из-за аварии на насосной станции третьего подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Для социальных объектов организовали подвоз питьевой воды.

