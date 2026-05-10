10 мая 2026 в 11:18

Жители целого города остались без воды из-за ливня

Авария на коллекторе лишила жителей Энгельса воды на все майские праздники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жители Энгельса Саратовской области остались без воды на майские праздники после аварии на коллекторе, сообщили местные жители Telegram-каналу «Осторожно, новости». Как пишет источник, ситуацию осложнил сильный ливень.

Изначально отключение водоснабжения планировалось лишь в части города рядом с улицей Менделеева, где 29 апреля произошла коммунальная авария. В Энгельсе ввели режим ЧС и доставили новую насосную станцию.

Однако ночью начался сильный дождь, который помешал восстановительным работам. В результате без воды остался весь город. По словам жителей, коммунальные службы обещают вернуть водоснабжение к вечеру 11 мая.

Ранее трубу с горячей водой прорвало на западе Москвы. Поток был настолько сильным, что даже смыл асфальтовое покрытие. Также город Кстово в Нижегородской области, в котором проживают около 60 тыс. человек, остался без воды из-за аварии водоочистной станции.

До этого в Первоуральске жители остались без стабильного водоснабжения из-за аварии на насосной станции третьего подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Для социальных объектов организовали подвоз питьевой воды.

Регионы
Саратовская область
Энгельс
ЖКХ
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
