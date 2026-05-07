На западе Москвы разъело асфальт Кипяток выплеснулся из прорванной трубы и разъел асфальт на западе Москвы

Трубу с горячей водой прорвало на западе Москвы — поток смыл даже асфальтовое покрытие, сообщил Telegram-канал «112», опубликовав кадры с места происшествия. Коммунальная авария произошла на Рябиновой улице.

Как пишет канал, двор многоэтажного дома превратился в гейзер. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее трубу прорвало на востоке Москвы, в результате горячей водой затопило проезжую часть. Инцидент произошел на Федеративном проспекте. Столичный дептранс призвал автомобилистов выбирать пути для объезда.

До этого в Кемеровской области прорвало дамбу на реке Ине в районе поселка Байкаим. Причиной назвали резкий подъем воды. Потоки вынесли один из частных домов к самому краю обрыва, с которого срывался водопад. По предварительной информации, пострадавших не было.

Также в Томске начали укреплять дамбу после поднятия уровня воды на реке Ушайке. Мэр Дмитрий Махиня предупредил жителей района о возможной эвакуации. В городе также работает пункт временного размещения. Дополнительно было дано поручение установить водоналивную дамбу для усиления защитных сооружений.