Водители проехались по кипятку на востоке Москвы Дорогу на востоке Москвы затопило кипятком после прорыва трубы

На востоке Москвы прорвало трубу, в результате горячей водой затопило проезжую часть. Инцидент произошел на Федеративном проспекте. Столичный дептранс призвал автомобилистов в Telegram-канале выбирать пути для объезда.

На Федеративном проспекте затруднено движение. На месте работают оперативные службы города. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — отметили в дептрансе.

Ранее в Кемеровской области прорвало дамбу на реке Ине в районе поселка Байкаим. Причиной назвали резкий подъем воды. Потоки вынесли один из частных домов к самому краю обрыва, с которого срывался водопад. По предварительной информации, пострадавших не было.

Также в Томске начали укреплять дамбу после поднятия уровня воды на реке Ушайке. Мэр Дмитрий Махиня предупредил жителей района о возможной эвакуации. В городе также работает пункт временного размещения. Дополнительно было дано поручение установить водоналивную дамбу для усиления защитных сооружений.

До этого сообщалось, что число подтопленных придомовых территорий в Белореченском районе Краснодарского края достигло 236. Угрозы жизни местного населения нет.