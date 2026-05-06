День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 12:08

Водители проехались по кипятку на востоке Москвы

Дорогу на востоке Москвы затопило кипятком после прорыва трубы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На востоке Москвы прорвало трубу, в результате горячей водой затопило проезжую часть. Инцидент произошел на Федеративном проспекте. Столичный дептранс призвал автомобилистов в Telegram-канале выбирать пути для объезда.

На Федеративном проспекте затруднено движение. На месте работают оперативные службы города. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — отметили в дептрансе.

Ранее в Кемеровской области прорвало дамбу на реке Ине в районе поселка Байкаим. Причиной назвали резкий подъем воды. Потоки вынесли один из частных домов к самому краю обрыва, с которого срывался водопад. По предварительной информации, пострадавших не было.

Также в Томске начали укреплять дамбу после поднятия уровня воды на реке Ушайке. Мэр Дмитрий Махиня предупредил жителей района о возможной эвакуации. В городе также работает пункт временного размещения. Дополнительно было дано поручение установить водоналивную дамбу для усиления защитных сооружений.

До этого сообщалось, что число подтопленных придомовых территорий в Белореченском районе Краснодарского края достигло 236. Угрозы жизни местного населения нет.

Москва
Дептранс
аварии
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.