В Кемеровской области произошел прорыв дамбы В Кемеровской области прорвало дамбу на реке Ине в районе поселка Байкаим

В Кемеровской области прорвало дамбу на реке Ине в районе поселка Байкаим, пишет Telegram-канал RT. По его информации, инцидент произошел из-за резкого подъема воды.

На опубликованных кадрах видно, как потоки воды вынесли один из частных домов к самому краю обрыва, с которого срывается водопад. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Томске начали укреплять дамбу после поднятия уровня воды на реке Ушайке. Мэр Дмитрий Махиня предупредил жителей района о возможной эвакуации. В городе также развернули пункт временного размещения. Дополнительно дано поручение установить водоналивную дамбу для усиления защитных сооружений.

До этого сообщалось, что число подтопленных придомовых территорий в Белореченском районе Краснодарского края достигло 236. Угрозы жизни местного населения нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 129 человек и 38 единиц техники. В общей сложности вода попала в 48 частных и один многоквартирный дом.

Тем временем девять сел в Дагестане остались без транспортного сообщения после оползня. Специалисты начали восстановительные работы, движение к населенным пунктам ведется по временной схеме.