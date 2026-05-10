Депутат и лидер оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ показала в соцсетях, как разрывает флаг Евросоюза. Политик заявила, что республика должна отмечать не День Европы, а день независимости своего государства.

На своей странице в соцсетях Шошоакэ опубликовала видео необычного перформанса. На кадрах она вместе со сторонниками разрывает флаг Евросоюза.

Мы должны отмечать не День Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать. Не свинство Дня Европы. Давайте праздновать свои вещи, — заявила она.

Ранее президент Республики Сербской заверил, что энтитет не поддастся давлению Евросоюза и никогда не поддержит санкции против России. По его словам, местные власти продолжат придерживаться независимого курса, несмотря на попытки Брюсселя навязать свою точку зрения.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением ЕС, который хочет продолжать конфликт на Украине. Также вице-премьер Сербии Александр Вулин подтвердил, что ценности Брюсселя больше не устраивают республику, так как ей нужен диалог с Китаем, Россией и США.