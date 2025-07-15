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15 июля 2025 в 14:56

Лавров раскрыл, кто «неприлично» давит на Трампа по Украине

Лавров: Трамп находится под неприличным давлением НАТО и ЕС по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением НАТО и ЕС, которые хотят продолжать конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС. Так он отреагировал на угрозы американского лидера ввести пошлины в размере 100% против Москвы, если за 50 дней конфликт не будет урегулирован. Лавров подчеркнул, что РФ хочет понять, чем движим президент Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, которые поддерживают требования [лидера Украины Владимира] Зеленского и продолжают его снабжать оружием, — сказал Лавров.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что Россия выйдет на лучшие переговорные позиции с США через 50 дней. По его словам, этот срок позволит Вооруженным силам РФ добиться новых успехов в ходе специальной военной операции на Украине, что усилит дипломатическую позицию Москвы. Также он отметил, что переговоры возобновятся только после завершения летней кампании.

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