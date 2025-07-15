Россия выйдет на лучшие переговорные позиции с США через 50 дней, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, этот срок позволит Вооруженным силам РФ добиться новых успехов в ходе специальной военной операции на Украине, что усилит дипломатическую позицию Москвы. Также он отметил, что переговоры возобновятся только после завершения летней кампании.

Что же касается диалога США с РФ, то, как мы видим, пока он поставлен на паузу, как минимум на эти 50 дней, учитывая, что глава Белого Дома Дональд Трамп этот дедлайн выставил. И, судя по всему, он возобновится только по итогам нынешней летней кампании России. Учитывая наши успехи на поле боя, переговорная позиция РФ будет усилена после того, как эта летняя кампания закончится, — пояснил Дудаков.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец выразил мнение, что Вооруженные силы России за 50 дней возьмут под контроль полсотни населенных пунктов в зоне СВО. По его словам, на Донецком направлении российские войска ежедневно берут под контроль по несколько таких пунктов.