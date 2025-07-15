Раскрыто, как изменится ситуация в зоне СВО за «отведенные» Трампом 50 дней Военэксперт Баранец: за 50 дней ВС РФ возьмут полсотни населенных пунктов

Вооруженные силы России за 50 дней возьмут под контроль полсотни населенных пунктов в зоне СВО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, на Донецком направлении российские войска ежедневно берут под контроль по несколько сел.

ВС РФ в среднем за последние дни на Донецком направлении берут под контроль примерно два, а то и три населенных пункта. За 50 дней, если взять хотя бы усредненный показатель, это может быть полсотни взятых пунктов, — пояснил Баранец.

Он отметил, что заявления президента США Дональда Трампа не должны отвлекать от выполнения ключевых задач СВО. Военный обозреватель подчеркнул, что сейчас для ВС России важно выйти на административные границы Донецкой Народной Республики.

Что касается пошлин, о которых говорил Трамп, то это другая песня. Сегодня утром он говорит 500%. К вечеру он говорит 100%, а завтра вечером скажет 50%. Пусть этот хлопец забавляется. Нам самое главное — выполнять задачи по взятию территории той же Донецкой Народной Республики. Прежде всего, чтобы полностью выйти на ее административные границы, — резюмировал Баранец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Воскресенка и Петровка Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, успех на поле боя был достигнут в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».