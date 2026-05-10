Власти ФРГ не хотят видеть Шредера участником переговоров по Украине

Правительство Германии не желает видеть бывшего канцлера Герхарда Шредера в роли европейского посредника на возможных переговорах с Россией, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине. Несмотря на то, что власти ФРГ пока не представили официальную позицию, инсайдеры указывают на окончательное решение по этому вопросу.

Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине, — подчеркнули в агентстве.

В публикации отмечается, что предложение о привлечении Шредера к урегулированию конфликта исходило непосредственно от российской стороны. Сейчас немецкое руководство предпочитает использовать иные каналы связи и не планирует менять свою позицию в отношении бывшего главы правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров. Он уточнил, что выбор стоит за европейцами, однако было бы хорошо, чтобы этот человек не позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Москвы.