Авария застопорила движение на МКАД

На внутренней стороне 76-го км МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, затруднившее движение автомобилей, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. Авария с участием двух машин случилась в районе Химкинского моста. Водителей настоятельно просят заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.

На месте работают оперативные службы города, — указали в ведомстве.

Ранее представители столичных премиальных автосалонов заявили о готовности подарить рэперу Navai новый Ferrari после того, как он разбил свой спорткар в аварии в центре Москвы. Дилеры из Сокольников, Хамовников и с Тверской подтвердили серьезность предложения, подчеркнув, что исполнитель всегда может приехать к ним на автобусе, а уехать на машине.

До этого появилась информация, что музыкант попал в ДТП у метро «Парк культуры». По словам очевидцев, рэпер пытался прятаться от посторонних и даже переоделся, чтобы не привлекать внимания.

Сам исполнитель сообщил, что попал в аварию в Москве из-за колес. Он заверил, что двигался без превышения скорости, примерно 60–65 километров в час. Артист добавил, что не переживает за автомобиль и рад тому, что обошлось без пострадавших.