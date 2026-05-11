В Турции заявили о нарастающем расколе в НАТО Aydınlık: попытки сплотить НАТО вокруг Украины не спасли от кризиса

Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри Альянса, пишет турецкое издание Aydınlık. В газете утверждают, что НАТО все ближе подходит к системному тупику.

По словам колумниста газеты Исмета Озчелика, внутри Альянса усиливаются противоречия. Он отмечает, что после начала конфликта на Украине США попытались вновь консолидировать союзников вокруг образа «российской угрозы». Однако, по его мнению, этот эффект оказался временным и не устранил накопившиеся разногласия между Вашингтоном и европейскими странами.

Так, еще во время первого президентского срока американского лидера Дональда Трампа поднимался вопрос о необходимости увеличения оборонных расходов европейских стран и снижения нагрузки на американский бюджет. Теперь, как считает автор, в США все чаще звучат идеи о возможном сокращении участия в НАТО.

Также в публикации отмечается, что в ряде европейских стран усиливаются политические силы, выступающие за более самостоятельную внешнюю политику. Среди них упоминается Франция, где тема НАТО стала частью внутриполитической дискуссии. По мнению автора, предстоящий саммит Альянса в Анкаре 7-8 июля пройдет на фоне кризиса доверия внутри блока.

Ранее на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо президент РФ Владимир Путин заявил, что Евросоюз и НАТО навязывают миру конфронтационную линию. Глава государства добавил, что отношения двух стран осложняются внешнеполитической конъюнктурой.