Росстандарт утвердил ГОСТы на туалетную бумагу и пиво

В России вступят в силу новые государственные стандарты (ГОСТы) на туалетную бумагу, пивные напитки и медовуху, говорится в сообщении Росстандарта. Нововведение начнет работать с лета 2026 года.

С 1 июня 2026 года начнет действовать национальный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Он устанавливает требования к качеству продукции и ее техническим параметрам.

Теперь минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 мм, а площадь на уровне 11 000 мм². Для салфеток минимальная площадь составит 17 000 мм², для носовых платков будет равна 40 000 мм².

С 1 июля 2026 года в России начнет действовать ГОСТ на пивные напитки. В нем уточняются требования к высоте пены и пеностойкости. Они установлены на уровне 15 мм и одной минуты соответственно. Для сравнения, в действующем стандарте эти показатели выше — 30 мм и три минуты.

Что же касается медовухи, то из новых требований будут определение термина, физико-химические и органолептические показатели напитка. В документе указано, что медовуха должна иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат.

Ранее Росстандарт принял новый ГОСТ, который дает российским предприятиям рекомендации по организации рабочего пространства по японской методике «пять ступеней» (5S). Документ предполагает внедрение системы, направленной на поддержание порядка и повышение эффективности труда.

Росстандарт утвердил ГОСТы на туалетную бумагу и пиво
