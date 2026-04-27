Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:26

Беру 2 скумбрии, натираю «золотой» смесью — и балык готов: к картошечке или на бутерброд, бесподобная рыба

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется вкусной рыбы без копчения и сложных маринадов, этот способ приятно удивляет. Всего три простых ингредиента превращают обычную скумбрию в плотный, ароматный балык с насыщенным вкусом.

За счёт правильной выдержки рыба становится упругой, слегка подсушенной и идеально нарезается тонкими ломтиками.

Ингредиенты: скумбрия — 2 шт., соль — 1 ст. л. с небольшой горкой, сахар — 1 ст. л. с большой горкой, горчичный порошок — 1 ст. л. с горкой.

Скумбрию разделывают на филе, удаляя внутренности и кости, при этом кожу оставляют. По желанию куски можно разрезать на более мелкие части. Соль, сахар и горчичный порошок тщательно перемешивают, получая ту самую «золотую» смесь, которая придаёт рыбе особый вкус.

Филе обильно натирают смесью со всех сторон, укладывают в контейнер, накрывают и отправляют в холодильник на сутки. После этого рыбу слегка промывают, дают стечь лишней влаге и выкладывают кожей вниз на пергамент, чтобы она немного подсохла и стала плотнее.

Затем кусочки подвешивают в проветриваемом месте ещё на сутки. За это время формируется та самая текстура балыка — упругая, ароматная и очень аппетитная.

Проверено редакцией
скумбрия
рыба
простой рецепт
соль
горчица
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.