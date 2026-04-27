Беру 2 скумбрии, натираю «золотой» смесью — и балык готов: к картошечке или на бутерброд, бесподобная рыба

Если хочется вкусной рыбы без копчения и сложных маринадов, этот способ приятно удивляет. Всего три простых ингредиента превращают обычную скумбрию в плотный, ароматный балык с насыщенным вкусом.

За счёт правильной выдержки рыба становится упругой, слегка подсушенной и идеально нарезается тонкими ломтиками.

Ингредиенты: скумбрия — 2 шт., соль — 1 ст. л. с небольшой горкой, сахар — 1 ст. л. с большой горкой, горчичный порошок — 1 ст. л. с горкой.

Скумбрию разделывают на филе, удаляя внутренности и кости, при этом кожу оставляют. По желанию куски можно разрезать на более мелкие части. Соль, сахар и горчичный порошок тщательно перемешивают, получая ту самую «золотую» смесь, которая придаёт рыбе особый вкус.

Филе обильно натирают смесью со всех сторон, укладывают в контейнер, накрывают и отправляют в холодильник на сутки. После этого рыбу слегка промывают, дают стечь лишней влаге и выкладывают кожей вниз на пергамент, чтобы она немного подсохла и стала плотнее.

Затем кусочки подвешивают в проветриваемом месте ещё на сутки. За это время формируется та самая текстура балыка — упругая, ароматная и очень аппетитная.

