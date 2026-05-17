Шашлык, которого вы не ждали: нежный гребешок, сладкий абрикос и пикантный соус — взрыв вкуса за 6 минут на сковороде

Рыба и морепродукты дружат со сладкими фруктами, и это блюдо — лучшее доказательство. Минимум усилий, максимум вкуса: гребешки с абрикосами на гриле в ароматном маринаде.

Что понадобится

Гребешки морские — 12 шт., абрикосы — 8 шт., горчица — 2 ст. л., лимонный сок — 3 ст. л., лук репчатый — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, шпажки деревянные — 8 шт.

Как готовлю

Деревянные шпажки замачиваю в холодной воде на 30 минут, чтобы они не подгорали. Для заправки взбиваю блендером горчицу, лимонный сок, нарезанный лук и оливковое масло до однородной массы, солю и перчу.

Гребешки мою и разрезаю каждый горизонтально пополам. Абрикосы мою, удаляю косточки и разрезаю каждый на 4 части. Нанизываю на каждую шпажку по 4 кусочка абрикоса, чередуя их с 3 половинками гребешков.

Обильно смазываю шашлычки заправкой. Обжариваю на гриле или на хорошо разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны, часто переворачивая и продолжая смазывать оставшейся заправкой до готовности.

