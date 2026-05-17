17 мая 2026 в 17:34

Купаты с картошкой в духовке — идеальный ужин «два в одном». Минимум посуды, максимум сытости

Никаких сложных манипуляций и горы грязной посуды. Просто нарезаем картофель, выкладываем сверху купаты, добавляем немного воды и отправляем в духовку. Час ожидания — и у вас на столе полноценное горячее блюдо с гарниром, которое оценят даже самые требовательные едоки.

Что понадобится

Купаты — 4–6 шт., картофель (для пюре) — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, петрушка свежая — 0,5 пучка, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, вода теплая — 150 мл.

Как готовлю

Очищаю картофель и нарезаю его дольками толщиной не более 1,5 см. Лук и чеснок мелко рублю, смешиваю с картофелем, солю и перчу. Перекладываю овощную смесь в форму для запекания с антипригарным покрытием и разравниваю.

Купаты накалываю вилкой в нескольких местах, чтобы оболочка не лопнула от жара, и выкладываю их поверх картофеля. Вливаю в форму теплую воду, накрываю фольгой, плотно закрепляя края по периметру, и ставлю на средний уровень духовки, разогретой до 200 °C.

Запекаю 40 минут, затем аккуратно снимаю фольгу и возвращаю форму в духовку еще на 15 минут для образования румяной корочки. Чтобы колбаски подрумянились равномерно, один раз переворачиваю их.

Измельчаю свежую петрушку (толстые стебли откладываю для бульона). Готовые купаты и картофель раскладываю по тарелкам и обильно посыпаю зеленью.

Дмитрий Демичев
