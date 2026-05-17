Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в воскресенье, 17 мая, в Тихом океане вблизи северных Курильских островов, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, подземные толчки ощущались на острове Парамушир, а также в Северо-Курильске. Угроза цунами, отметила сейсмолог, не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска, на острове Парамушир, зарегистрировано в 19:04 (11:04 мск. — NEWS.ru) 17 мая. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров, — рассказала Семенова.

Ранее стало известно о волне-мегацунами, которая обрушилась на фьорд на юго-востоке Аляски и стала второй по величине за всю историю наблюдений. Ее высота составила 500 метров.

До этого в западной части Монголии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 556 километрах к юго-западу от города Кызыла в Республике Тыва. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64. Жертв и пострадавших нет.