День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:27

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у Северо-Курильска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в акватории Тихого океана рядом с северными Курильскими островами, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки начались в 16:52 по местному времени.

Эпицентр находился в Тихом океане в 185 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 23 километров, — уточнила собеседница агентства.

По предварительным данным сейсмологов, информация о том, что жители островов ощутили колебания почвы, в ведомство не поступала. Специалисты также подчеркнули, что после данного сейсмического события угроза цунами не объявлялась.

До этого подземные толчки ощутили жители острова Парамушир. Сейсмологи отметили землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 94 километрах от Северо-Курильска.

Ранее в западной части Монголии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземного толчка находился в 556 километрах к юго-западу от города Кызыла в Республике Тыва. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64. Жертв и пострадавших нет.

Регионы
землетрясения
Курильские острова
стихийные бедствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.