Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у Северо-Курильска

Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в акватории Тихого океана рядом с северными Курильскими островами, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки начались в 16:52 по местному времени.

Эпицентр находился в Тихом океане в 185 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 23 километров, — уточнила собеседница агентства.

По предварительным данным сейсмологов, информация о том, что жители островов ощутили колебания почвы, в ведомство не поступала. Специалисты также подчеркнули, что после данного сейсмического события угроза цунами не объявлялась.

До этого подземные толчки ощутили жители острова Парамушир. Сейсмологи отметили землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 94 километрах от Северо-Курильска.

Ранее в западной части Монголии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземного толчка находился в 556 километрах к юго-западу от города Кызыла в Республике Тыва. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64. Жертв и пострадавших нет.