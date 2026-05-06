Аляску накрыло огромной волной после обрушения во фьорде

BBC: на Аляске поднялась вторая по высоте волна после обрушения во фьорде

Волна-мегацунами, которая обрушилась на фьорд на юго-востоке Аляски, стала второй по величине за всю историю наблюдений, сообщило BBC со ссылкой на соответствующее исследование. Ее высота составила 500 метров.

Как отмечается, серия микроземлетрясений спровоцировала большой оползень. Таким образом, в воду менее чем за минуту рухнуло 64 млн кубометров горной породы, что привело к образованию волны. Самый высокий подъем воды был зафиксирован в 1950-х годах, когда волна была выше 500 метров.

Ученые заявили, что катастрофы удалось избежать, потому что инцидент произошел рано утром. В это время туристические лайнеры не успели войти во фьорд Трейси-Арм. Известно, что место пользуется большой популярностью среди путешественников.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Монголии. По информации специалистов, очаг залегал на глубине 15 километров. Подземные толчки ощущались в том числе в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

До этого стало известно о смещении земной коры на восемь сантиметров после землетрясения в Японии. Максимальная интенсивность подземных толчков была зафиксирована в префектуре Аомори.

