Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Лавров указал на важность достигнутых на Аляске договоренностей Лавров: РФ надеется на достигнутые на Аляске договоренности по Украине

Россия надеется на реализацию договоренностей с США по Украине, достигнутых по итогам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает РИА Новости, в Москве надеются, что они будут соблюдены.

Мы по-прежнему сохраняем оптимизм. Надеемся, в частности, что договоренности, которые были достигнуты на Аляске, будут соблюдены и воплощены в жизнь, — сказал Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Москва по-прежнему привержена пониманиям, которые были достигнуты в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. По его словам, в центре внимания дипломатии России остается украинский кризис, спровоцированный Западом с целью сдерживания России.

До этого Лавров заявил, что Россия выразила готовность решить украинский кризис еще на Аляске, в то время как США сейчас «колеблются». По словам дипломата, стороны обсуждают перспективы сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.