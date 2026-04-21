Лавров указал на важность достигнутых на Аляске договоренностей

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 14:28

Лавров: РФ надеется на достигнутые на Аляске договоренности по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия надеется на реализацию договоренностей с США по Украине, достигнутых по итогам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает РИА Новости, в Москве надеются, что они будут соблюдены.

Мы по-прежнему сохраняем оптимизм. Надеемся, в частности, что договоренности, которые были достигнуты на Аляске, будут соблюдены и воплощены в жизнь, — сказал Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Москва по-прежнему привержена пониманиям, которые были достигнуты в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. По его словам, в центре внимания дипломатии России остается украинский кризис, спровоцированный Западом с целью сдерживания России.

До этого Лавров заявил, что Россия выразила готовность решить украинский кризис еще на Аляске, в то время как США сейчас «колеблются». По словам дипломата, стороны обсуждают перспективы сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Власть
Сергей Лавров
Аляска
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.