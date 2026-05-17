Дорада на мангале — сочная, нежная и без лишних хлопот. Этот рецепт создан для пикника

Дорада на мангале — это не просто рыба, а настоящее спасение для любителей пикников. Ее плотная мякоть не разваливается на углях, а косточек в ней так мало, что можно есть, не отвлекаясь на мелочи. Главное — не перегреть угли, и блюдо само станет звездой вашего выезда.

Что понадобится

Дорада — 1-2 шт., лимон — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., сушеные травы (тимьян, розмарин) — 1 ч. л.

Как готовлю

Если рыба заморожена, медленно оттаиваю ее в холодильнике (6–8 часов). Очищаю от чешуи, разрезаю брюшко, удаляю внутренности и жабры. Промываю под холодной водой и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами — это ключевой момент для хрустящей корочки.

Для маринада снимаю с лимона цедру мелкой теркой, выжимаю сок, смешиваю с солью, перцем, травами и оливковым маслом. Заливаю рыбу, переворачиваю, чтобы маринад попал внутрь, и оставляю на 30 минут под пленкой.

Пока рыба маринуется, разжигаю угли (они должны быть не слишком горячими). Достаю дораду, слегка обсушиваю, нарезаю лимон кружочками и вкладываю их в брюшко. Выкладываю рыбу на решетку, жарю 5–7 минут с одной стороны, затем переворачиваю и готовлю еще 5 минут. Подаю сразу, пока кожа хрустит, а мясо нежное.