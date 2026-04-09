Сохатый на солонцах: как обустроить солонец для лося и вести наблюдение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дорогие охотники, давайте честно: настоящий промысловик готовится к сезону охоты на сохатого не в августе, когда нервы уже на пределе и ожидание встречи с рогатым огромным зверем кажется важнее всего на свете, а сейчас — когда в лесу тишина и природа как будто бы берет паузу.

Если ваша цель — не просто «пострелять», а взять в следующем году уверенно, красиво, без суеты короля леса, то ваш главный инструмент прямо сейчас (нет, не ружье), а... солонец.

Охота на лося на солонцах — один из самых результативных и тактически грамотных способов добыть трофейного зверя. Но солонец работает только тогда, когда он сделан правильно, поставлен в нужном месте и в нужное время. Разбираемся по порядку: от того, как обустроить солонец для лося, до деталей по подготовке к охоте на лося на следующий год.

Зачем лосю соль: биологическая потребность и роль солонцов

Лось — не просто большой зверь. Это живая биохимическая машина, которой постоянно требуется натрий, кальций и фосфор. В дикой природе естественные выходы соли на поверхность — большая редкость, поэтому привлечение лося на участок через рукотворный солонец работает безотказно.

Натрий критически важен для обмена веществ, роста, поддержания водного баланса и работы нервной системы. При острой нехватке соли лоси ведут себя вяло, хуже усваивают корм и чаще болеют — желудок начинает хуже вырабатывать соляную кислоту из-за переизбытка калия в растительном корме.

  • Интересный факт. У самцов до 60% потребляемых минеральных солей уходит на формирование и ежегодное отращивание новых рогов — а рога лося могут весить более 25 кг и достигать полутора метров в размахе. Это значит, что бык на солонце в весенне-летний период — явление почти гарантированное.

Сохатый на солонцах: как обустроить солонец для лося и вести наблюдение Сохатый на солонцах: как обустроить солонец для лося и вести наблюдение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Усредненная суточная норма соли для лося составляет 7 граммов на каждые 100 килограммов веса. Соль особенно нужна беременным и кормящим лосихам и их телятам, поэтому весенняя подкормка лося солью — это не просто привлечение лося на участок прикормкой ради охоты, но и реальный вклад в здоровье популяции.

Когда и где закладывать солонец: выбор места и время

Когда можно делать и как обустроить солонцы для лося — вопросы, которые задает каждый начинающий охотник. Ответ прост: лучшее время — ранняя весна, сразу после того, как сойдет снег и откроется доступ в угодья. Опытные промысловики закладывают первую порцию соли еще в конце зимы, пока можно пройти на снегоходе, а летом просто пополняют запас по мере надобности.

Место для солонца выбирают по нескольким ключевым критериям.

  • Близость к воде: лесная лужа, ручей, мелиоративный канал, лесное озеро — лось любит сочетать водопой с посещением солонца.

  • Наличие троп и следов: ставьте солонец там, где зверь уже ходит — на переходах между угодьями, у кормовых полей, вблизи мест гона и отела.

  • Слегка открытое место: потоки ветра должны разносить запах соли — это главный «маяк» для зверя.

  • Удаленность от дорог и жилья: чем тише место, тем увереннее лось будет к нему возвращаться.

Зная, когда можно делать солонцы для лося, запомните одну важную деталь: не ставьте солонец в густой чаще без подхода — вам нужно будет регулярно его обслуживать и в нужный момент занять лабаз незаметно.

Технология устройства солонца: материалы, конструкция, безопасность

Обустроить солонец для лося несложно — важна не сложность конструкции, а ее правильность. Самый популярный и проверенный способ — солонец в поваленном дереве. Вот как это делается пошагово:

Зачем лосю соль: биологическая потребность и роль солонцов Зачем лосю соль: биологическая потребность и роль солонцов Фото: Shutterstock/FOTODOM

  1. Найдите в выбранном месте осину среднего размера и свалите ее, оставив пень высотой около метра. Осина предпочтительна: она менее ценная порода, доступна везде, а кора и ветки служат лосю дополнительным кормом.

  2. В пне или поваленном стволе сделайте корыто-углубление глубиной 10–15 см.

  3. Заложите в углубление крупную кормовую соль или соль-лизунец. Для замедления вымывания солью смешайте ее с глиной в пропорции примерно 1:1.

  4. Высота солонца должна соответствовать уровню морды животного — около 1–1,2 метра от земли.

  5. Через 3–5 дней после валки осины кора и ветки просолятся — сокодвижение разнесет соль по всему дереву, и запах станет особенно привлекательным для зверя.

Соль лучше брать каменную кормовую, без добавок и химических примесей. Блок-лизунец удобен тем, что его можно просверлить и закрепить на колышке или пне — он дольше держится и не вымывается дождем так быстро.

  • Важное про безопасность: не закладывайте соль рядом с местом, куда вы планируете потом выходить с оружием в руках до начала сезона — это нарушение правил охоты. Солонец — объект биотехнии, его обслуживание законно, охота с него — только в установленные сроки.

Сезонные особенности: что делать весной после закрытия охоты

Сезон охоты на лося в большинстве регионов России закрывается в январе. С этого момента начинается не менее важная часть работы охотника — наблюдение за лосем после закрытия сезона и подготовка угодий.

Солонцы для лося: как обустроить и вести наблюдение после закрытия сезона Солонцы для лося: как обустроить и вести наблюдение после закрытия сезона Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весной у лося начинается активное отращивание рогов у самцов и вынашивание потомства у самок. В этот период потребность в минералах максимальна. Весенняя подкормка лося солью — лучшее, что вы можете сделать для своих угодий прямо сейчас: животные запоминают место и возвращаются к нему снова и снова, формируя стабильный маршрут.

Что сделать весной сразу после закрытия сезона:

  1. Проверить и обновить все действующие солонцы — восполнить соль, поправить конструкцию.

  2. Поставить новые солонцы в местах, где за зиму были обнаружены свежие следы, тропы и лежки.

  3. Завалить несколько осин рядом с солонцами — дополнительный корм удержит зверя на вашем участке.

  4. Установить или проверить фотоловушки.

Как вести наблюдение за лосем без нарушения закона

Наблюдение за лосем после закрытия сезона — абсолютно законное занятие, если вы не берете с собой оружие и не загоняете животное. Это называется биотехническими мероприятиями и разрешено в любое время года.

Лучший инструмент наблюдения — фотоловушка (лесная камера). Установите ее на высоте 80–100 см от земли на расстоянии 5–8 метров от солонца, направив объектив под небольшим углом вниз. Так вы получите четкие снимки зверя и сможете оценить трофейные качества быков — размер рогов, массу тела, возраст.

Что дает наблюдение за лосем после закрытия сезона через фотоловушку:

  • точное время посещения солонца конкретным животным;

  • количество особей, выходящих на точку;

  • оценку трофейного потенциала самцов — еще до открытия сезона;

  • понимание, нужно ли переносить или добавлять солонцы.

Когда и где закладывать солонец: выбор места и время Когда и где закладывать солонец: выбор места и время Фото: Shutterstock/FOTODOM

Личные визиты к солонцу — не чаще одного раза в 2–3 недели, чтобы не нарушать запах и не настораживать зверя. Всегда заходите с подветренной стороны и не оставляйте мусор — лось очень хорошо запоминает «неправильные» места.

  • Интересный факт. Лось посещает хорошо известный ему солонец примерно раз в 2–3 дня и почти никогда не меняет маршрут подхода — это делает охоту на лося на солонцах особенно предсказуемой и результативной по сравнению с другими способами.

Подготовка к следующему сезону: что нужно успеть

Подготовка к охоте на лося на следующий год начинается не в августе, а прямо сейчас — в апреле и мае, пока зверь активно осваивает угодья после зимы.

Ключевые задачи до открытия сезона:

  • апрель — май: заложить или обновить солонцы, установить фотоловушки, проверить наличие троп и определить, какие особи держатся на вашем участке;

  • июнь — август: регулярно пополнять соль, просматривать архив фотоловушек, фиксировать трофейных быков — желательно с фото и описанием признаков (размер лопат, наличие отростков, габариты);

  • сентябрь: выбрать место для лабаза с учетом летних наблюдений, построить или проверить его до открытия сезона. Лабаз ставят на высоте не менее 2,5 метра — лось не смотрит вверх, а ветер уносит запах охотника в сторону.

За 2 недели до сезона приостановите подготовку к охоте на лося на следующий год: прекратите визиты к солонцу, чтобы зверь успел расслабиться и восстановить привычный ритм.

Помните о безопасности: лоси на солонце ведут себя расслабленно, но уходить от него нужно так, чтобы не наследить. Используйте резиновые сапоги и перчатки при закладке соли. Чем меньше зверь чувствует вас, тем быстрее он придет к вам.

Сохатый на солонцах: как обустроить солонец для лося и вести наблюдение Сохатый на солонцах: как обустроить солонец для лося и вести наблюдение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как обустроить солонец для лося правильно — вопрос терпения и системности. Зверь, который приходит к вашей точке каждые два дня с апреля по октябрь, к открытию сезона будет знать это место как родной дом. А вы — знать его повадки, время выхода и трофейную ценность. Именно так строится настоящая охота на лося на солонцах: не случайная встреча в лесу, а результат месяцев грамотной работы с угодьями.

Ранее мы рассказывали о плюсах старого оружия и о том, что делать с ружьем, оставшимся от отца или деда.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Такая красивая женщина»: в пермской школе почтили память убитого педагога
Росрыболовство допустило продление запрета на вылов воблы
Переболевшие новым штаммом COVID-19 пожаловались на странный симптом
Атака «Гераней» на сухогрузы с оружием для ВСУ попала на видео
Литовский чиновник поедет работать на Украину после вопроса «чей Крым»
Мигрант попытался отмазать земляков-нелегалов от депортации, но просчитался
В Херсонской области произошло масштабное отключение света
«Уже давно согласовано»: Трамп заявил о важных договоренностях с Ираном
Израильские ВВС нанесли 21 удар по деревням на юге Ливана
Мирная жительница пострадала при ударе БПЛА по Брянской области
Обычный чемодан скрыл страшную тайну расчлененного тела
Врач развеяла опасное заблуждение о заражении венерическими инфекциями
Ребенок чудом выжил после падения с огромной высоты в российском регионе
«Чайка» и «Ирбис» провели самый долгий матч в истории МХЛ
Большая часть Запорожской области погрузилась во тьму
Киев забрал поезда у гражданских и отдал их ВСУ
В Пермском крае началось прощание с убитой подростком учительницей
Врио директора школы попала под суд на Камчатке
Иностранец из тихого поселка оказался опасным пособником террористов
Бывший гендиректор Газманова ответит еще за 17 эпизодов мошенничества
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

