Сохатый на солонцах: как обустроить солонец для лося и вести наблюдение

Дорогие охотники, давайте честно: настоящий промысловик готовится к сезону охоты на сохатого не в августе, когда нервы уже на пределе и ожидание встречи с рогатым огромным зверем кажется важнее всего на свете, а сейчас — когда в лесу тишина и природа как будто бы берет паузу.

Если ваша цель — не просто «пострелять», а взять в следующем году уверенно, красиво, без суеты короля леса, то ваш главный инструмент прямо сейчас (нет, не ружье), а... солонец.

Охота на лося на солонцах — один из самых результативных и тактически грамотных способов добыть трофейного зверя. Но солонец работает только тогда, когда он сделан правильно, поставлен в нужном месте и в нужное время. Разбираемся по порядку: от того, как обустроить солонец для лося, до деталей по подготовке к охоте на лося на следующий год.

Зачем лосю соль: биологическая потребность и роль солонцов

Лось — не просто большой зверь. Это живая биохимическая машина, которой постоянно требуется натрий, кальций и фосфор. В дикой природе естественные выходы соли на поверхность — большая редкость, поэтому привлечение лося на участок через рукотворный солонец работает безотказно.

Натрий критически важен для обмена веществ, роста, поддержания водного баланса и работы нервной системы. При острой нехватке соли лоси ведут себя вяло, хуже усваивают корм и чаще болеют — желудок начинает хуже вырабатывать соляную кислоту из-за переизбытка калия в растительном корме.

Интересный факт. У самцов до 60% потребляемых минеральных солей уходит на формирование и ежегодное отращивание новых рогов — а рога лося могут весить более 25 кг и достигать полутора метров в размахе. Это значит, что бык на солонце в весенне-летний период — явление почти гарантированное.

Сохатый на солонцах: как обустроить солонец для лося и вести наблюдение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Усредненная суточная норма соли для лося составляет 7 граммов на каждые 100 килограммов веса. Соль особенно нужна беременным и кормящим лосихам и их телятам, поэтому весенняя подкормка лося солью — это не просто привлечение лося на участок прикормкой ради охоты, но и реальный вклад в здоровье популяции.

Когда и где закладывать солонец: выбор места и время

Когда можно делать и как обустроить солонцы для лося — вопросы, которые задает каждый начинающий охотник. Ответ прост: лучшее время — ранняя весна, сразу после того, как сойдет снег и откроется доступ в угодья. Опытные промысловики закладывают первую порцию соли еще в конце зимы, пока можно пройти на снегоходе, а летом просто пополняют запас по мере надобности.

Место для солонца выбирают по нескольким ключевым критериям.

Близость к воде: лесная лужа, ручей, мелиоративный канал, лесное озеро — лось любит сочетать водопой с посещением солонца.

Наличие троп и следов: ставьте солонец там, где зверь уже ходит — на переходах между угодьями, у кормовых полей, вблизи мест гона и отела.

Слегка открытое место: потоки ветра должны разносить запах соли — это главный «маяк» для зверя.

Удаленность от дорог и жилья: чем тише место, тем увереннее лось будет к нему возвращаться.

Зная, когда можно делать солонцы для лося, запомните одну важную деталь: не ставьте солонец в густой чаще без подхода — вам нужно будет регулярно его обслуживать и в нужный момент занять лабаз незаметно.

Технология устройства солонца: материалы, конструкция, безопасность

Обустроить солонец для лося несложно — важна не сложность конструкции, а ее правильность. Самый популярный и проверенный способ — солонец в поваленном дереве. Вот как это делается пошагово:

Зачем лосю соль: биологическая потребность и роль солонцов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Найдите в выбранном месте осину среднего размера и свалите ее, оставив пень высотой около метра. Осина предпочтительна: она менее ценная порода, доступна везде, а кора и ветки служат лосю дополнительным кормом. В пне или поваленном стволе сделайте корыто-углубление глубиной 10–15 см. Заложите в углубление крупную кормовую соль или соль-лизунец. Для замедления вымывания солью смешайте ее с глиной в пропорции примерно 1:1. Высота солонца должна соответствовать уровню морды животного — около 1–1,2 метра от земли. Через 3–5 дней после валки осины кора и ветки просолятся — сокодвижение разнесет соль по всему дереву, и запах станет особенно привлекательным для зверя.

Соль лучше брать каменную кормовую, без добавок и химических примесей. Блок-лизунец удобен тем, что его можно просверлить и закрепить на колышке или пне — он дольше держится и не вымывается дождем так быстро.

Важное про безопасность: не закладывайте соль рядом с местом, куда вы планируете потом выходить с оружием в руках до начала сезона — это нарушение правил охоты. Солонец — объект биотехнии, его обслуживание законно, охота с него — только в установленные сроки.

Сезонные особенности: что делать весной после закрытия охоты

Сезон охоты на лося в большинстве регионов России закрывается в январе. С этого момента начинается не менее важная часть работы охотника — наблюдение за лосем после закрытия сезона и подготовка угодий.

Солонцы для лося: как обустроить и вести наблюдение после закрытия сезона Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весной у лося начинается активное отращивание рогов у самцов и вынашивание потомства у самок. В этот период потребность в минералах максимальна. Весенняя подкормка лося солью — лучшее, что вы можете сделать для своих угодий прямо сейчас: животные запоминают место и возвращаются к нему снова и снова, формируя стабильный маршрут.

Что сделать весной сразу после закрытия сезона:

Проверить и обновить все действующие солонцы — восполнить соль, поправить конструкцию. Поставить новые солонцы в местах, где за зиму были обнаружены свежие следы, тропы и лежки. Завалить несколько осин рядом с солонцами — дополнительный корм удержит зверя на вашем участке. Установить или проверить фотоловушки.

Как вести наблюдение за лосем без нарушения закона

Наблюдение за лосем после закрытия сезона — абсолютно законное занятие, если вы не берете с собой оружие и не загоняете животное. Это называется биотехническими мероприятиями и разрешено в любое время года.

Лучший инструмент наблюдения — фотоловушка (лесная камера). Установите ее на высоте 80–100 см от земли на расстоянии 5–8 метров от солонца, направив объектив под небольшим углом вниз. Так вы получите четкие снимки зверя и сможете оценить трофейные качества быков — размер рогов, массу тела, возраст.

Что дает наблюдение за лосем после закрытия сезона через фотоловушку:

точное время посещения солонца конкретным животным;

количество особей, выходящих на точку;

оценку трофейного потенциала самцов — еще до открытия сезона;

понимание, нужно ли переносить или добавлять солонцы.

Когда и где закладывать солонец: выбор места и время Фото: Shutterstock/FOTODOM

Личные визиты к солонцу — не чаще одного раза в 2–3 недели, чтобы не нарушать запах и не настораживать зверя. Всегда заходите с подветренной стороны и не оставляйте мусор — лось очень хорошо запоминает «неправильные» места.

Интересный факт. Лось посещает хорошо известный ему солонец примерно раз в 2–3 дня и почти никогда не меняет маршрут подхода — это делает охоту на лося на солонцах особенно предсказуемой и результативной по сравнению с другими способами.

Подготовка к следующему сезону: что нужно успеть

Подготовка к охоте на лося на следующий год начинается не в августе, а прямо сейчас — в апреле и мае, пока зверь активно осваивает угодья после зимы.

Ключевые задачи до открытия сезона:

апрель — май: заложить или обновить солонцы, установить фотоловушки, проверить наличие троп и определить, какие особи держатся на вашем участке;

июнь — август: регулярно пополнять соль, просматривать архив фотоловушек, фиксировать трофейных быков — желательно с фото и описанием признаков (размер лопат, наличие отростков, габариты);

сентябрь: выбрать место для лабаза с учетом летних наблюдений, построить или проверить его до открытия сезона. Лабаз ставят на высоте не менее 2,5 метра — лось не смотрит вверх, а ветер уносит запах охотника в сторону.

За 2 недели до сезона приостановите подготовку к охоте на лося на следующий год: прекратите визиты к солонцу, чтобы зверь успел расслабиться и восстановить привычный ритм.

Помните о безопасности: лоси на солонце ведут себя расслабленно, но уходить от него нужно так, чтобы не наследить. Используйте резиновые сапоги и перчатки при закладке соли. Чем меньше зверь чувствует вас, тем быстрее он придет к вам.

Сохатый на солонцах: как обустроить солонец для лося и вести наблюдение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как обустроить солонец для лося правильно — вопрос терпения и системности. Зверь, который приходит к вашей точке каждые два дня с апреля по октябрь, к открытию сезона будет знать это место как родной дом. А вы — знать его повадки, время выхода и трофейную ценность. Именно так строится настоящая охота на лося на солонцах: не случайная встреча в лесу, а результат месяцев грамотной работы с угодьями.

