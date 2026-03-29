Вернитесь домой с рогами: как обустроить солонец и найти трофейного лося

Сохатый на солонцах: весенняя охота на лося после закрытия сезона — инструкция

Вернитесь домой с рогами: как обустроить солонец и найти трофейного лося

Лось — один из самых желанных трофеев российского охотника. Крупный зверь, сложный характер, непредсказуемые маршруты — вот за что сохатого ценят. Весенняя охота на лося после закрытия сезона в большинстве регионов уже недоступна: в Ленинградской, Псковской, Тверской областях сезон закрывается в январе, в Сибири и на Урале — в феврале, в ряде регионов Дальнего Востока допускается охота до конца марта. Но именно сейчас, когда ружье висит на стене, опытный охотник работает на результат будущего года.

Метод солонца — один из самых эффективных для добычи лося. Тактика проста: зверь регулярно приходит к источнику соли, маршрут повторяется неделями. Охотник знает место, время и привычки конкретного животного — это и есть главное преимущество промысла.

Как правильно обустроить солонец:

Выбирайте место у звериных троп, вблизи водопоя или на опушке — лось любит выходить из укрытия. Соль (каменная, глыбами) закладывайте в землю или в спил пня — 3–5 кг на старт, обновляйте раз в 2–3 недели. Расчищайте подходы, но не трогайте укрытия — зверь должен чувствовать себя в безопасности. Не оставляйте запах: перчатки, нейтральная одежда, подход с подветренной стороны — обязательно.

Как вести наблюдение за трофеями:

устанавливайте фотоловушку на высоте 80–100 см от земли, направляя объектив вдоль тропы — так виден весь силуэт;

проверяйте камеру раз в 1–2 недели, минимально нарушая обстановку;

фиксируйте время визитов: лось — животное привычки, пик активности — рассвет и закат;

к августу у вас будет точная карта перемещений конкретных особей.

Главный совет тем, кто вышел на весеннюю охоту на лося после закрытия сезона: не рискуйте штрафом и уголовным делом — браконьерство на лося грозит до 200 тысяч рублей и конфискацией. Вместо ружья берите фотоловушку и лопату. Весенняя охота на лося после закрытия сезона — это разведка, а разведка решает больше, чем один выстрел.

