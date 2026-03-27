Тише воды ниже травы: как не спугнуть селезня на разливах — тактика охоты

Охота на селезня с манком и чучелами: как не спугнуть и правильно подсадить

Выезжая на весенний разлив, большинство городских охотников сталкиваются с одной и той же проблемой: утки либо садятся на недосягаемом расстоянии, либо и вовсе облетают вашу позицию стороной. В этой заметке — только проверенная тактика охоты на селезня с манком и чучелами: узнайте, как заставить селезня подойти на верный выстрел, а вам при этом не допустить фатальных ошибок.

Главные правила работы с чучелами:

Количество решает. Не берите 2–3 чучела — это не привлекает, а настораживает. Минимум 6–10 штук, а лучше дюжину. На больших озерах стая должна быть внушительной, чтобы птица заметила ее с высоты. Схема «подкова». Если ветер дует в спину, выставляйте чучела в виде подковы рогами против ветра. Утки всегда приводняются против ветра и окажутся прямо в «кармане» на дистанции верного выстрела 15–25 метров. Расстояние между чучелами — не менее метра, чтобы стая выглядела естественно. Место установки. Чучела ставят на чистой воде, но в зоне видимости вашего укрытия. Главное правило: не дайте утке сесть на середину водоема! Если стая диких уток уже плюхнулась на безопасную середину, остальные будут садиться к ним, а не к вам. В такой ситуации стаю придется спугнуть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секреты выбора манка и маскировки

Как выбрать манок. Электронные манки под запретом — это браконьерство. Для небольших разливов берите тихие манки класса Timber. На больших водоемах и в ветреную погоду работают громкие модели Open Water. Проверять манок лучше всего по живым уткам: найдите незамерзшую реку с зимующими кряквами и послушайте, на какой звук селезни откликаются «жвяканьем».

Маскировка на разливе. Птица видит малейшее движение. Шалаш или скрадок должен сливаться с фоном. Если вокруг камыш — маскируйтесь камышом, если сухая трава — используйте мешковину или сетку с пучками травы. Даже забытая на виду пачка сигарет может насторожить стаю.

Работа манком. Начинайте манить, когда утка еще далеко (300–500 метров), делайте 2–3 отрывистых «кря» и ждите. На близком расстоянии фальшивый звук только отпугнет птицу. Ожидание — это 80% успеха.

Коротко о главном

Сроки весенней охоты на селезня в регионах разнятся: где-то она стартует уже с 15 марта (например, в Воронежской области), в центральной полосе России — с последней субботы марта или начала апреля, и длится строго 10 календарных дней. Точные сроки проверяйте на сайте департамента охотнадзора своего региона.

Охота на селезня с манком и чучелами — это всегда игра на опережение: грамотная расстановка обманок и правильный выбор манка позволяют переиграть инстинкты птицы. Не жалейте времени на маскировку, используйте минимум 6–10 чучел и работайте манком на опережение. Помните: весной стрелять можно только дробью № 5 и исключительно из укрытия.

