Винегрет с запеченной соломкой картошки: весенний вариант с заправкой из пучка зелени, оливкового масла и зернистой горчицы

Обычный винегрет легко превратить во что-то новое, если добавить один штрих. Вместо привычного отварного картофеля — запеченная соломка с легкой корочкой. Сразу меняется и текстура, и вкус.

Получается очень интересно: мягкие овощи, хрустящая картошка и свежая зеленая заправка с легкой пикантностью. Такой винегрет уже не кажется «зимним» — он более легкий и яркий.

Для приготовления вам понадобится: свекла — 2 шт., морковь — 1 шт., соленые огурцы — 2–3 шт., квашеная капуста — 100 г, картофель — 3 шт., зеленый горошек — 100 г, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — пучок, оливковое масло — 3 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Свеклу и морковь отварите или запеките, затем нарежьте кубиками.

Картофель нарежьте тонкой соломкой, слегка смажьте маслом и запекайте при 200 °C до румяной корочки, периодически перемешивая.

Для заправки мелко нарежьте зелень, смешайте с оливковым маслом и зернистой горчицей. В миске соедините свеклу, морковь, огурцы, капусту и горошек, добавьте заправку и аккуратно перемешайте.

Перед подачей добавьте сверху запеченную картофельную соломку, чтобы сохранить хруст. Получается свежо, ярко и совсем не банально.

