Беру свеклу и столовый хрен — польский цвикли получается шикарный: острая закуска ко всему

Однажды попробовала польский цвикли и теперь готовлю его постоянно, в любое время к мясным блюдам. Это что-то среднее между салатом и пикантной закуской: сладковатая свекла, острота хрена и легкая кислинка делают вкус очень ярким.

А главное — все готовится из самых простых продуктов буквально за несколько минут, если свекла уже готова.

Для приготовления понадобится: свекла — 300 г, хрен из банки — 1 ст. л., сок лимона — 2 ст. л., кунжутное масло или любое нерафинированное — 2 ст. л., петрушка — по вкусу, тмин — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Свеклу заранее отвариваю или запекаю в духовке до мягкости — мне больше нравится именно запеченная, потому что вкус получается насыщеннее и слаще. Затем очищаю ее и натираю на крупной терке.

Добавляю хрен из банки, лимонный сок, кунжутное масло, сахар, соль, перец и немного тмина. Все хорошо перемешиваю, чтобы свекла пропиталась острой ароматной заправкой. В конце подсыпаю мелко нарезанную петрушку.

Перед подачей даю закуске постоять хотя бы 20–30 минут в холодильнике. За это время вкус становится более ярким и насыщенным. Цвикли отлично подходит к мясу, картошке, колбаскам и даже просто к черному хлебу.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.